Anticipazioni Una Vita 20 ottobre 2021 | Marcos parla ad Anabel

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella puntata di Unache va in onda oggi, mercoledì 20capisce che non può più rimandare e devere conuna volta per tutte, confessandole quello che ha deciso di fare. E così prenderà da parte la figlia per spiegarle che ha deciso di sposarsi e di aver chiesto già la mano di Felicia. Tuttavia,le farà capire che ha bisogno della sua approvazione. Seguite l’episodio anche in diretta streaming su Mediaset Play. Trame di Unadel 20sorella di Camino Un’approvazione chedarà subito e con grande entusiasmo, felice per la scelta del padre, cui augurerà grande felicità. Vedere suo padre innamorato è per lei fonte ...

Advertising

zazoomblog : Una Vita Anticipazioni dal 25 al 29 ottobre 2021: Felipe si sveglia dal coma ma ha perso la memoria! -… - ParliamoDiNews : Anticipazioni Una vita: arrivano Aurelio e Natalia Quesada, chi sono? #anticipazioni #arrivano #aurelio #natalia… - redazionetvsoap : #newentry #unavita #anticipazioni Nuovi personaggi si aggiungeranno presto al #cast! - zazoomblog : Una Vita anticipazioni: Marcos finalmente sposa la sua amata - #anticipazioni: #Marcos #finalmente… - zazoomblog : Una Vita anticipazioni spagnole: Camino sconvolta per il gesto di Felicia - #anticipazioni #spagnole: #Camino -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

... terza stagione stasera 20 ottobre su Rai 2: trama eepisodi La posta in gioco è ... con il difficile rapporto con la figlia e con l'arrivo, come se non bastasse, dinuova collega ......00 "tantum" per ogni nucleo familiare, da utilizzarsi con le seguenti modalità (l'non ... Per ledelle spese da sostenere, scadute o in scadenza, si fa riferimento al periodo che va ...La stiamo vedendo ormai da diversi mesi nei panni di Laura Alonso, la domestica "doppiogiochista" di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) in Una Vita. Un ...Trame di Un Posto al Sole dal 25 al 29 ottobre: Alberto e Patrizio non andranno d'accordo, mentre Filippo diventa nuovamente padre ...