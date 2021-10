Anna Tatangelo | il sogno nel cassetto mai realizzato | lo vuole da anni

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta lavorando nelle nuove vesti di conduttrice. Sapete qual è il suoin futuro? Ecco la rivelazione su Instagramè una delle più famosi cantanti. Tutti la conoscono per la sua splendida voce e per le sue canzoni, molte delle quali diventate indubbiamente celebri. A partire dal 2 ottobre 2021, la

Advertising

MediasetPlay : Michael Jackson che duetta con Anna Tatangelo? Tutto è possibile a #StarintheStar! Quale sarà la Star che si nascon… - IlContiAndrea : Trovo gradevole #SceneDaUnMatrimonio. Il racconto, la semplicità, il ritratto di una famiglia normale e di un pezzo… - RADIOBRUNO1 : Anna Tatangelo, la sorella svela i dettagli sulla separazione con Gigi D’Alessio: “era disperata” #RadioBruno… - lbianchetti : @Sa_andthecity Vedo che c’è anche la versione di Anna Tatangelo. Ma preferisco non saperne nulla. Però non ricordo l’ultima frase. - ParliamoDiNews : `A Striscia La Notizia con la Hunziker`: Anna Tatangelo reagisce così #striscia #notizia #hunziker #anna #tatangelo… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Dopo le dichiarazioni dinei confronti del suo ex marito Gigi D'Alessio e della sua nuova compagna Denise Esposito , la giovane ragazza non è rimasta indifferente. Negli studi di Verissimo ,...Dal suo profilo social spunta una frase un po' velenosa che potrebbe essere diretta ad: in questi ultimi giorni la cantante di Sora ha parlato del rapporto con D'Alessio e di quanto ...Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D'Alessio, dopo essere stata criticata attacca Anna Tatangelo pubblicamente sui Social, scoppierà la polemica?Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio hanno ormai rotto da un bel po', ma ecco spuntare altri retroscena sulla separazione tra i due cantanti ...