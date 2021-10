Animali, traffico e buche: trasformiamo i problemi di Roma in attrazioni turistiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Buon lavoro a Roberto Gualtieri, nuovo sindaco di Roma: la situazione nella capitale è da mani nei capelli, ma essendo l’ex ministro decisamente stempiato sarà costretto a mettere le mani sui problemi della città. Ignorarli e negare che vi siano, come ha fatto la sua predecessora, alle urne non paga; risolverli però pare sia impossibile, salvo uno non distrugga Roma avendo cura di sterminarne anche tutti gli occupanti per poi riedificarla e ripopolarla da zero. Forse, l’unica soluzione è fare dei problemi della città delle opportunità; trasformarli da piaghe a fiori all’occhiello. Prendiamo le celebri buche stradali: invece che rattopparne un paio malamente intanto che se ne aprono altre cento, tanto vale trasformarle tutte facendole ancora più profonde e collegandole fra loro con un treno sotterraneo; ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Buon lavoro a Roberto Gualtieri, nuovo sindaco di: la situazione nella capitale è da mani nei capelli, ma essendo l’ex ministro decisamente stempiato sarà costretto a mettere le mani suidella città. Ignorarli e negare che vi siano, come ha fatto la sua predecessora, alle urne non paga; risolverli però pare sia impossibile, salvo uno non distruggaavendo cura di sterminarne anche tutti gli occupanti per poi riedificarla e ripopolarla da zero. Forse, l’unica soluzione è fare deidella città delle opportunità; trasformarli da piaghe a fiori all’occhiello. Prendiamo le celebristradali: invece che rattopparne un paio malamente intanto che se ne aprono altre cento, tanto vale trasformarle tutte facendole ancora più profonde e collegandole fra loro con un treno sotterraneo; ...

in_appennino : RT muoversintoscan '?? In #A11 tra Prato Ovest e Prato Est traffico rallentato per animali in carreggiata @viabiliTOS' - muoversintoscan : ?? In #A11 tra Prato Ovest e Prato Est traffico rallentato per animali in carreggiata @viabiliTOS - CCISS_Ministero : A11 Firenze-Pisa traffico rallentato causa animali sulla strada tra Svincolo Prato Ovest (Km 16,8) e A11 Svincolo… - sulsitodisimone : RT @quotidianolazio: #Roma, toro sulla Laurentina: problemi di traffico e ironia social - - quotidianolazio : #Roma, toro sulla Laurentina: problemi di traffico e ironia social - -

Ultime Notizie dalla rete : Animali traffico Ricerca, il cervello non sceglie la via più breve in città ... nota come navigazione vettoriale, è stata osservata in studi precedenti effettuati su animali, ... per fuggire da un predatore e oggi per evitare una zona pericolosa per l'eccessivo traffico " afferma ...

Il cervello non sceglie la via più breve ... nota come navigazione vettoriale, è stata osservata in studi precedenti effettuati su animali, ... per fuggire da un predatore e oggi per evitare una zona pericolosa per l'eccessivo traffico", dichiara ...

Mattanza di cani nel catanzarese, AIDAA: “avvelenati mamma e 5 cuccioli” GIMIGLIANO (CZ) – Ancora cani avvelenati nel catanzarese, questa volta le vittime sono Soprhia una cagnolona del territorio mansueta e cinque dei suoi sette cuccioli. I cani sono stati ritrovati morti ...

