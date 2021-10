Angelina Jolie mostra il chin cuff, l’insolito gioiello da mento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Red carpet in famiglia per Angelina Jolie, che ha partecipato alla prima a Los Angeles del film The Eternals insieme a (quasi) tutti i suoi figli. Bellissima come sempre, delicatamente sensuale con un abito morbido e avvolgente, anche stavolta ha lasciato senza fiato. Grazie, soprattutto, a un dettaglio mai visto prima: un gioiello da mento. chin cuff, l’insolito accessorio di Angelina Jolie Ad Angelina Jolie non è mai successo, in tanti anni di onorata carriera, che un suo red carpet lasciasse il pubblico indifferente. E quello di The Eternals non ha fatto eccezione. Niente scollature provocanti, stacchi di coscia a vista o trasparenze hot: l’attrice ha scatenato la curiosità con un accessorio tanto ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Red carpet in famiglia per, che ha partecipato alla prima a Los Angeles del film The Eternals insieme a (quasi) tutti i suoi figli. Bellissima come sempre, delicatamente sensuale con un abito morbido e avvolgente, anche stavolta ha lasciato senza fiato. Grazie, soprattutto, a un dettaglio mai visto prima: undaaccessorio diAdnon è mai successo, in tanti anni di onorata carriera, che un suo red carpet lasciasse il pubblico indifferente. E quello di The Eternals non ha fatto eccezione. Niente scollature provocanti, stacchi di coscia a vista o trasparenze hot: l’attrice ha scatenato la curiosità con un accessorio tanto ...

