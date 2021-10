Aneuploidie | tutto sulle anomalie cromosomiche | dalle cause alle conseguenze

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quando lo screening prenatale ha dato un esito positivo, evidenziando la possibilità (non la diagnosi) di un’anomalia nell’embrione, vengono consigliati degli esami specifici per confermare (o smentire) il risultato di quell’esame. Tra i più importanti ci sono gli esami cromosomici e quello del cariotipo fetale destinati a individuare le. Le mutazioni, però, non sono tutte uguali ed è importante fare chiarezza per comprendere meglio questo vasto e articolato complesso di condizioni. Tra le principali mutazionitroviamo le, che troppo spesso sono incompatibili con la vita, tanto che rappresentano il 35% dei casi di aborto spontaneo. Sebbene sia difficile stimare la frequenza delle(considerando che la maggior parte ...