Andrea Marin | l’assessore di Montebelluna che pubblicava bestemmie | razzismo e omofobia sui social

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ora ha cancellato tutto ma non è bastato per calmare la polemica., neo assessore a, aveva sul suo profilo Facebook contenuti che paragonano Kyenge e Boldrini a una parte del corpo maschile “sempre in coppia”. E ancora post razzisti sempre contro Kyenge, ma anche sugli “zingari”, con tanto di, per arrivare a Vendola e Napolitano. Dopo l’elezione Francesco Bortignon e Fernanda Favotto di Insieme per, all’opposizione, denunciano tutto. “Con i suoi post su Facebooknominatosi è qualificato: invoca il ritorno del duce, offende l’allora Presidente della Repubblica Napolitano, pubblica post omofobi, razzisti, fake news degne del migliore complottista tratte da “ilcazzoquotidiano”… una ...

Se non fosse che l'autore del campionario di cui sopra il neo assessore alle Politiche per la famiglia, i giovani e lo sport del Comune di Montebelluna,, eletto in una lista civica a ...MONTEBELLUNA - In qualche post prende di mira la Kyenge e la Boldrini (ma con una S davanti), che 'vanno sempre in coppia' come l'apparato maschile; in altri Monti, in altri ancora Vendola. In uno ...Ora ha cancellato tutto ma non è bastato per calmare la polemica. Andrea Marin, neo assessore a Montebelluna, aveva sul suo profilo Facebook contenuti razzisti su Kyenge. E non solo ...Andrea Marin eletto in una civica a Montebelluna aveva scritto post omofobi e misogini: «Mi scuso pubblicamente. Errori di 8 anni in un momento di fragilità» ...