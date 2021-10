Ampadu | “Noi un mix di esperti e giovani talenti Le ammonizioni? Arrivo dalla Premier”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ethan, centrocampista del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi e per parlare delle principali vicende di casa lagunare. Sul Venezia “Noi siamo appena arrivati in Serie A e quindi siamo un po’ ancora acerbi, quindi le squadre che vengono qui pensano di fare il risultato, sta a noi dimostrare di essere da Serie A ed essere tosti per riuscire a portare a casa più punti possibili. Importante poi pensare a una partita per volta”. Sul suo ruolo “A parte fare l’attaccante posso giocare ovunque, sono molto giovane ma ho già giocato in diverse posizioni, questo può solo che aiutarmi nella mia carriera. Chiaramente voglio giocare, ma ovunque mi verrà chiesto di farlo sarò felice di mettermi a disposizione. Le? Il mio gioco è molto aggressivo,League ...

raspa90 : RT @Fiorentinanews: Ampadu: 'La #Fiorentina non ha avuto grandi occasioni da gol lunedì. Attaccano e hanno un buon possesso, sono un po' co… - Fiorentinanews : Ampadu: 'La #Fiorentina non ha avuto grandi occasioni da gol lunedì. Attaccano e hanno un buon possesso, sono un po… - NuovaSquadraFC : @Fantacalcio @SerieA A noi della @NuovaSquadraFC piacciono molto le scommesse al #Fantacalcio, quest'anno ci si pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ampadu Noi

...essere sicuramente un freccia al nostro arco per fare bene in questo campionato - spiega- . In Serie A tutti i team sono forti, non ci sono match semplici. Anche se ci stiamo adattando...Da Okereke a Molinaro, da Crnigoj ad. Una rosa ampia con tanti volti nuovi che già si stanno ... Zanetti chenon scopriamo certo l'altro ieri ma che conosciamo già dalla Serie B ha voglia di ...VENEZIA - "Penso che sia utile saper giocare in più posizioni, ok, magari non attaccante, ma in difesa o a centrocampo mi sento a mio agio. Non ho preferenze, sono giovane, vogli ...Il gallese presentato in conferenza stampa: "Troppi cartellini? Me lo dicono tutti, ma vengo dalla Premier..." ...