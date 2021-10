Amici News | Professionista è diventata mamma | ecco di chi si tratta

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il 20 settembre 2021, L’ex ballerina di: Lorella Boccia ha dato alla luce la piccola Althea, figlia sua e del marito Niccolò Presta. Lorella è stata una dei professionisti del corpo di ballo del talent di Maria De Filippi per molti anni, ma ora ha deciso di abbandonare momentaneamente la vita in tv per dedicarsi totalmente alla cura della sua nuova famiglia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Rudy Zerbi arrabbiato con gli allievi del talent: “Sono Falsi” Il professore ha constatato degli atteggiamenti ipocriti da parte dei ragazzi della nuova edizione del Talent, Rudy Zerbi arrabbiato con gli allievi del talent: “Sono Falsi” Il professore ha constatato degli ...