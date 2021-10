Amici, Lorella Boccia ha partorito: ecco il nome scelto per la sua bambina! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lorella Boccia ha partorito pochissime ore fa la sua prima figlia. La ballerina e il marito Niccolò Presta sono diventati genitori di una bellissima femminuccia che hanno voluto chiamare Luce Althea. Ad annunciare la splendida notizia sono stati i due neo genitori che hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram la stessa foto in cui appaiono marito e moglie in ospedale poco dopo il parto: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Boccia (@BocciaLorella) Lorella è stata una concorrente della dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo quella prima esperienza televisiva ha iniziato a lavorare come ballerina professionista per diverse trasmissioni. Tra queste ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)hapochissime ore fa la sua prima figlia. La ballerina e il marito Niccolò Presta sono diventati genitori di una bellissima femminuccia che hanno voluto chiamare Luce Althea. Ad annunciare la splendida notizia sono stati i due neo genitori che hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram la stessa foto in cui appaiono marito e moglie in ospedale poco dopo il parto: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@è stata una concorrente della dodicesima edizione didi Maria De Filippi. Dopo quella prima esperienza televisiva ha iniziato a lavorare come ballerina professionista per diverse trasmissioni. Tra queste ...

