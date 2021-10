Amici | è fiocco rosa per una veterana | è nata Luce Althea – FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amici fiocco

Inews24

... ha aggiunto: "Esprimo anche un grazie ai consiglieri eletti a quelli non eletti e a tutti gliche tanto hanno dato a questo gruppo. Insieme a voi abbiamo raggiunto un importante risultato che ...rosa a Sant'Agnello, benvenuta Miriana Caputo . Una grande gioia per i nostridella Costa di Sorrento, nella Terra delle Sirene è nata una perla per la gioia di mamma e papà . Il 15.10.Una splendida notizia per il talent show: è nata Luce Althea, figlia di una delle veterane di Amici di Maria De Filippi ...Nelle scorse ore la bellissima ballerina Lorella Boccia è diventata mamma del suo primo figlio. La 29enne ha dato alla luca la piccola Luce Athea ...