Amici 21, scatta il bacio tra due allievi della scuola! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E' nata a sorpresa una nuova coppia nella scuola di Amici 21: stiamo parlando di Albe e di Serena Carella. A darne notizia sono state le anticipazioni riportate dal sito quellochetuttivoglionosapere.it, che in merito alla neo coppia ha scritto: Albe e Serena si sono baciati! E' stato mostrato anche un video. Albe – il cui vero nome è Alberto La Malfa – è un cantante ed è nato nel 1999 ad Alfianello in provincia di Brescia. Nonostante la sua giovanissima età, il cantante ha già pubblicato alcuni singoli, come Tratti, Meta e Brividi che è uscito ad Aprile di quest'anno. Per entrare nella scuola di Amici, Albe ha portato il suo inedito Mille Voci, che gli ha permesso di ottenere il banco, e a volerlo è stata Anna Pettinelli. Serena invece è una ballerina, classe 2002, ed è appassionata di danza fin da quando era piccola, tant'è che fa parte di una ...

