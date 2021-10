(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso della giornata si è registrata la nuovadi21 che andrà in onda domenica 24 ottobre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.21: ecco cosa è successo nellaCosa è accaduto durante la? Le minuziosedi21 ci giungono dal sito quellochetuttivoglionosapere.it: Flaza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

nobodybvtme : RAGA MA LE ANTICIPAZIONI DI AMICI - Tanc7even_ : @martieaka GIADAAA SIAMO SICURE DI AVER VISTO LE ANTICIPAZIONI DI AMICI OPPURE DI ALTA INFEDELTÀ AHAHAH - blogtivvu : Amici 21, anticipazioni e spoiler registrazione sesta puntata: due allievi eliminati ed esiti delle sfide… - scorpinoe : Io sto leggendo le anticipazioni di amici con una tazza di té in mano, coincidenze? - __alessiia____ : appena lette le anticipazioni di amici -

Ledi21 di oggi hanno notizie buone e notizie cattive, e in entrambe si parla di eliminazioni. Altri due eliminati domenica prossima . Come sempre però si parte con gli ospiti di ...(Aggiornamento di Emanuela Longo)2021/puntata 19 ottobre: prime lezioni per Alessandra e Guido2021, registrazione 20 ottobre: Flaza eliminata Emergono le prime ...Oggi è avvenuta l’eliminazione di Flaza perchè nonostante tutto ha continuato a fare ritardi. Giacomo viene eliminato da Zerbi che gli preferisce Simone. Tommaso viene mandato in sfida dalla Pettinell ...Nelle ultime ore è stata registrata la puntata di Amici di domenica 24 ottobre e il blog Quellochetuttivoglionosapere ha fornito tutte le anticipazioni. Si parte con la notizia più attesa: Flaza è ...