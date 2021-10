Amici 20 Ottobre | la nuova sfida immediata dei ballerini

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Oggi 202021 è andata in onda lapuntata di. Ihanno affrontato unaimprovvisata dove ha vinto Dario. Alex ha ricevuto una comunicazione da Rudy Zerbi dove gli ha comunicato che dovrà cantare tre brani famosi vivendoli in maniera differente e non come se fosse una canzone unica. Infine Lda ha potuto usufruire di una lezione speciale assegnata da Marlù.19: Giacomo in crisi conosce Simone20: ivengono premiati con unahanno dovranno fare una prova di improvvisazione per decidere chi arrivando primo vincerà un premio cioè ballerà con un coreografo di fama ...