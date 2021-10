America’s Cup, il New York Yacht Club si ritira e attacca Team New Zealand! American Magic e Stars+Stripes restano in gioco (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una notizia inaspettata sconquassa la America’s Cup. Il New York Yacht Club ha deciso di non partecipare alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Il sodalizio aveva appoggiato American Magic durante l’ultima fallimentare campagna, culminata con la celeberrima scuffia e la sconfitta per 4-0 nella semifinale di Prada Cup contro Luna Rossa. Lo stesso American Magic e Stars+Stripes, il Club a cui NYYC aveva promesso appoggia per la 37ma Coppa America, hanno comunque dichiarato di volere rimanere in gioco, ma ora dovranno cercare altri supporti: il regolamento, infatti, prevede che la America’s Cup sia una sfida tra Yacht ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una notizia inaspettata sconquassa laCup. Il Newha deciso di non partecipare alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Il sodalizio aveva appoggiatodurante l’ultima fallimentare campagna, culminata con la celeberrima scuffia e la sconfitta per 4-0 nella semifinale di Prada Cup contro Luna Rossa. Lo stesso, ila cui NYYC aveva promesso appoggia per la 37ma Coppa America, hanno comunque dichiarato di volere rimanere in, ma ora dovranno cercare altri supporti: il regolamento, infatti, prevede che laCup sia una sfida tra...

