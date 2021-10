Americani e inglesi tifano per il Green Pass all'italiana: "Seguiamo l'esempio" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nemo propheta in patria, verrebbe da dire. Perché a fronte delle numerose proteste e del clamore suscitato in Italia della decisione del Governo di imporre l’obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori, pubblici e privati, per accedere ai luoghi a loro deputati, si registra un plauso generalizzato dei cittadini, in particolare Americani e inglesi, alla strategia italiana per uscire definitivamente dall’emergenza sanitaria e limitare la circolazione del virus. La notizia dell’introduzione del certificato verde, infatti, ha fatto il giro dei siti di tutto il mondo e a giudicare dai molti commenti, perlopiù entusiasti, degli utenti, sembra incontrare il favore di molti. “E’ ora di adottare il Green Pass anche nel Regno Unito”, commento ad esempio un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nemo propheta in patria, verrebbe da dire. Perché a fronte delle numerose proteste e del clamore suscitato in Italia della decisione del Governo di imporre l’obbligo dela tutti i lavoratori, pubblici e privati, per accedere ai luoghi a loro deputati, si registra un plauso generalizzato dei cittadini, in particolare, alla strategiaper uscire definitivamente dall’emergenza sanitaria e limitare la circolazione del virus. La notizia dell’introduzione del certificato verde, infatti, ha fatto il giro dei siti di tutto il mondo e a giudicare dai molti commenti, perlopiù entusiasti, degli utenti, sembra incontrare il favore di molti. “E’ ora di adottare ilanche nel Regno Unito”, commento adun ...

Americani e inglesi tifano per il Green Pass all'italiana: "Seguiamo l'esempio" L'HuffPost

