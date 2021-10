“Ambra ha scoperto nell’auto di Allegri le prove del tradimento” e le è stato chiesto di pagare l’affitto per la casa dell’ex

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “furiosa e con il cuore a pezzi, quandodel suo Max aveva trovato ledi un, avvenuto a Torino e a più riprese. Avvenuto soprattutto mentree la figlia diciassettenne, che è a conoscenza dei fatti (particolare non da poco), stavano traslocando da Brescia a Milano“, scrive il settimanale Chi in edicola. Proprio il giornale diretto da Alfonso Signorini sette giorni fa aveva comunicato la rottura tra l’attrice e, fine di una relazione dovuta a undell’allenatore della Juventus di cui ora emergono nuovi dettagli.e sua figlia dovranno trovare una nuova abitazione, per lasciare presto ladi proprietàcompagno per la quale pare le sia ...

Advertising

zazoomblog : “Ambra ha scoperto nell’auto di Allegri le prove del tradimento” e le è stato chiesto di pagare l’affitto per la ca… - infoitcultura : “Ambra Angiolini pagava l’affitto della casa di Allegri”, ecco come avrebbe scoperto il tradimento - fanpage : Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Ambra Angiolini e Max Allegri - ambra_rajta : RT @trashtvstellare: LA FACCIA DI RAFFAELLA QUANDO HA SCOPERTO CHE SOLEIL È LA PREFERITA ?? #gfvip - seesawpinks : ho appena scoperto che allegri stava con ambra angiolini ....... -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra scoperto

Il Fatto Quotidiano

L'ex ragazza di Non è la Rai avrebbenella macchina dell'ex calciatore alcune prove del suo tradimento, avvenuto a Torino e a più riprese.avrebbe provato a perdonare, ad andare ...Ecco comeAngiolini hail tradimento di Allegri Le nostre fonti " si legge sull'ultimo numero di Chi in edicola " ci avevano raccontato di un'furiosa e con il cuore a pezzi, ...Il settimanale Chi rilascia l'indiscrezione che svela come Ambra Angiolini avrebbe scoperto il tradimento del suo ex compagno Massimiliano Allegri.Nuovi dettagli sulla fine della storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Emergono dettagli su come lei ha scoperto il tradimento ...