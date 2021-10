Ambra Angiolini e Max Allegri | spunta il retroscena | ” Così ha scoperto il tradimento”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da qualche settimana a questa parte non si fa altro che parlare della rottura trae Massimiliano. Le prime voci rivelano che l’allenatore della Juventus abbia tradito l’ormai ex compagna e che quest’ultima l’abbia. La fine della relazione ha spinto Striscia la Notizia a consegnare persino il tapiro d’oro alla showgirl, cosa che ha sollevato un autentico putiferio. Sta di fatto che mentre la consegna del tapiro rischia di finire in tribunale, il settimanale Chi ha rivelato alcuni punti interessanti del presuntoe Max: l’indiscrezione di Chi Quella trae Massimilianoè una rottura avvenuta dopo 4 anni di ...