Altri 33 morti di covid, il tasso di positività si attesta allo 0,8%, aumentano i ricoveri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 3.702 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 ore in Italia, a fronte di 485.613 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta allo 0,8%, in aumento rispetto allo 0,4% di lunedì. I ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 3.702 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 ore in Italia, a fronte di 485.613 tamponi processati. Ildisi0,8%, in aumento rispetto0,4% di lunedì. I ...

Advertising

fattoquotidiano : Ieri altri 3 morti al lavoro. Il governo vara il dl sulla sicurezza: più ispettori e più sanzioni, ma manca l’espul… - Agenzia_Ansa : Due operai morti sul lavoro, in Toscana e in Abruzzo. Gravissimo un terzo operaio nel Milanese #ANSA - JoKakamuKazz : @Silvy6701 Hai proprio ragione! Aggiungerei che tra quelli che lo hanno seguito dagli anni 80 (me compreso) ne sono… - franco_sala : Romania 350 morti al giorno. Ucraina 350 morti al giorno. Russia 1000 morti al giorno. Vaccinati circa 30%. E poi… - giovann92669360 : RT @RosellaLara19: @aAnnanka @a_meluzzi Non è il primo, ne sono morti altri tre i mesi scorsi dopo vax -