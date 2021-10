Allegri: 'La Juve ha giocato male, ottimo solo il risultato' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN PIETROBURGO (Russia) - " risultato ottimo, tre partite nove punti e zero gol subiti: fra 15 giorni ci giochiamo il passaggio del turno". Esordisce così l'allenatore della Juve Max Allegri ai ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN PIETROBURGO (Russia) - ", tre partite nove punti e zero gol subiti: fra 15 giorni ci giochiamo il passaggio del turno". Esordisce così l'allenatore dellaMaxai ...

Advertising

juventusfc : Una ?????????? ???????????????????? nel percorso in #UCL. ?? Una partita da giocare con ?????????????? ???? ????????????????????. ?? ?? Il recap della… - EnricoTurcato : 1-0 al Chelsea 1-0 al Torino 1-0 alla Roma 1-0 allo Zenit Allegri è tornato. Il #cortomuso è tornato. La Juve anc… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - Chicca141002 : RT @Annamaria1897: Vittoria sofferta ma meritata. Non è stato facile sradicare la difesa dello Zenit ma, grazie al secondo assist in 2 gare… - albertomarti : RT @EnricoTurcato: 1-0 al Chelsea 1-0 al Torino 1-0 alla Roma 1-0 allo Zenit Allegri è tornato. Il #cortomuso è tornato. La Juve anche.… -