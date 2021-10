Alitalia, flash mob delle dipendenti a Roma: senza vestiti in Campidoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Flash mob delle hostess ex Alitalia in Campidoglio, via le divise. 'Simboleggia rifiuto accettare acquisizione Ita… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Flash mob delle hostess ex Alitalia in Campidoglio, via le divise. 'Simboleggia rifiuto accettare acquisizione Ita Airway… - LaStampaTV : VIDEO | Roma, flash mob contro Ita: ex dipendenti Alitalia si tolgono scarpe e divisa al Campidoglio - NelaBombelli : RT @scarlots: #Alitalia, ex hostess e dipendenti si spogliano al Campidoglio. Senza divisa e senza lavoro: il flash mob contro l'acquisizio… - LIDAMUGNAI : RT @Agenzia_Ansa: Flash mob delle hostess ex Alitalia in Campidoglio, via le divise. 'Simboleggia rifiuto accettare acquisizione Ita Airway… -