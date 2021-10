Albe e Serena di Amici 21 si sono baciati: la fidanzata del cantante reagisce – FOTO (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di flirt, amori e amorazzi ad Amici 21. Dopo le anticipazioni che vi abbiamo proposto pochi minuti fa (con l’eliminazione di due personaggi molto amati dagli estimatori del talent), eccovi la prima “coppia” dell’edizione. Amici 21, Albe e Serena si sono baciati Lo scorso anno Amici 20 è stata apprezzata dal pubblico anche per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di flirt, amori e amorazzi ad21. Dopo le anticipazioni che vi abbiamo proposto pochi minuti fa (con l’eliminazione di due personaggi molto amati dagli estimatori del talent), eccovi la prima “coppia” dell’edizione.21,siLo scorso anno20 è stata apprezzata dal pubblico anche per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

m4rtinanna : ma vaffanculo albe e serena oh no - __LittleSun : Io pronta a ridere nel vedere la faccia di Albe quando si renderà conto che la clip in puntata non sarà su Luigi e… - Luisa72280405 : RT @nclpcn: il colpo di scena che non ci aspettavamo tra albe e serena #Amicispoiler - vlntngrll : e comunque daytime su daytime su questo flirt tra Luigi e Carola MA ZERO per la “relazione” compresa di baci e tutt… - Luisa72280405 : RT @ffrancesxa: Non Serena che in un mese è stata shippata con Alex, Christian, Lda, Mattia e alla fine si scopre che ha baciato Albe https… -