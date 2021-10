Al via processo sul caso sextape | Benzema assente

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ iniziato presso il tribunale di Versailles ilsul’ che vede Karim, attaccante del Real Madrid e della Francia, imputato con l’accusa di complicità nel ricatto ai danni del suo compagno di nazionale Mathieu Valbuena. Presenti tutti gli altri imputati e lo stesso Valbuena, accompagnato dal suo pool di legali.ieri è sceso in campo a Kiev con il Real Madrid nel match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk vinto da ‘blancos’ per 5-0. In aula, il francese è rappresentato dai suoi avvocati Antoine Vey e Sylvain Cormier. Secondo fonti citate dal quotidiano Le Monde,non si presenterà nemmeno alle prossime udienze del, che dovrebbe durare tre giorni. Se riconosciuto colpevole, il giocatore del Real Madrid ...

Agenzia ANSA

