Al Teatro dei Sogni l'Atalanta non vuole svegliarsi davanti all'ostacolo Manchester United (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quando si parla di partite che resteranno per sempre nella memoria dei tifosi si fa riferimento a gare come Manchester United-Atalanta di questa sera alle 21. Il confronto con una delle società più importanti a livello internazionale non può che essere motivo di orgoglio e di carica per i nerazzurri. La truppa di Gian Piero Gasperini si presenta alla sfida contro i Red Devils come sfavorita ma con la convinzione di poter dare loro filo da torcere. Guardando i precedenti della Dea di fronte alle formazioni inglesi è di tre vittorie, un pareggio e due sconfitta mentre al contrario il bilancio dei ragazzi di Solskjaer all'Old Trafford con le italiane è di sei successi nelle ultime sette partite. Le due squadre stanno attraversando periodi diametralmente opposti. Gli orobici stanno ritrovando lo stato di forma e l'organizzazione di gioco vista nello scorso ...

