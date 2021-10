Al green pass opponiamo una critica ecopacifista. Ecco le ragioni del nostro appello (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un gruppo di persone, che si riconosce nei valori della nonviolenza e dell’ecologia, un giorno di metà ottobre 2021 si è messa a pensare e a scrivere. È venuta fuori una lettera aperta per un cammino non violento ed ecologista. Ci siamo chiesti perché diavolo in questo periodo così surreale non si possa coltivare un pensiero critico che metta la salute (nel suo aspetto globale), il rispetto e la nonviolenza al centro del dibattito. Ci siamo chiesti il perché di questa narrazione “bellica” che tende a mettere in un angolo anche il semplice diritto al dubbio e il perché del green pass, come misura di controllo spinta all’estremo, che colpisce studentesse e studenti, lavoratori e lavoratrici, spaccando la società e dando luogo a discriminazioni. Essere dipendenti da un Qr code per entrare in ogni luogo, ed esercitare ogni basilare diritto, è piuttosto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un gruppo di persone, che si riconosce nei valori della nonviolenza e dell’ecologia, un giorno di metà ottobre 2021 si è messa a pensare e a scrivere. È venuta fuori una lettera aperta per un cammino non violento ed ecologista. Ci siamo chiesti perché diavolo in questo periodo così surreale non si possa coltivare un pensiero critico che metta la salute (nel suo aspetto globale), il rispetto e la nonviolenza al centro del dibattito. Ci siamo chiesti il perché di questa narrazione “bellica” che tende a mettere in un angolo anche il semplice diritto al dubbio e il perché del, come misura di controllo spinta all’estremo, che colpisce studentesse e studenti, lavoratori e lavoratrici, spaccando la società e dando luogo a discriminazioni. Essere dipendenti da un Qr code per entrare in ogni luogo, ed esercitare ogni basilare diritto, è piuttosto ...

