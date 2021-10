AIAC contro gli esoneri di Castori e Rastelli | “Esternazioni dei club lesive della dignità degli allenatori”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Ci troviamo dinanzi alla violazione delle basilari norme che regolano la condotta contrattuale oltre che quella sportiva: il nostro movimento, i nostrinon lo meritano L’riconosce che l’esonero è un accadimento che fa partevita di un allenatore e costituisce una facoltà di sospensioneprestazione lavorativa del dipendente rimessa alla libera ed insindacabile discrezionesocietà. Anche per tale motivo deve essere, tuttavia, esercitata nel rispetto reciproco”. Inizia così una nota da parte dell’Assoa difesa di Fabrizioe Massimo, i duesilurati rispettivamente da Salernitana e Pordenone con delle dichiarazioni da parte delle due società che non sono piaciute ...

... con il suo consueto 'cucchiaio', già vincente nella prima partita,la Juve Stabia. Oltre ... il presidente provinciale dell'Associazione italiana allenatori calcio () Gianni Varricchio; il ...Ho visto più entusiasmo e gioia che voglia di rivalsail periodo che abbiamo passato'. Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione allenatori di calcio, Renzo Ulivieri: 'Ma questo ...L’11 novembre, alle 14.30, il mister della Lazio terrà una lezione esclusiva agli iscritti Aiac, Associazione italiana allenatori calcio. I posti sono limitati, l’evento è riservato agli associati e l ...Lazio-Inter sarà una sfida emozionante per Simone Inzaghi che tornerà da ex all’Olimpico dopo tante stagioni sulla panchina biancoceleste. Saranno ore emozionanti per Simone Inzaghi che tornerà da ex ...