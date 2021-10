Adesina Adb | “Imperativo è colmare gap finanziario | mai stato così grande”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Mentre guardiamo al futuro per ospitare il Finance in Common Summit nel 2022, continueremo il nostro lavoro per rafforzare le istituzioni finanziarie africane e mobilitare finanziamenti per le economie africane. Sulla scia del Covid-19, l’diil gapnon è mai”. Ad affermarlo è Akinwumi, il presidente della African Development Bank, intervenendo a ‘Finance in Common Summit 2021’ ospitato dalla Cdp. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

