Achille Lauro attore per Anni da cane | ' Un futuro nel cinema? Non lo escludo'

Screenweek : @AchilleIDOL è arrivato ieri alla Festa del Cinema di Roma per la presentazione di #AnniDaCane Eccolo ritratto nell… - freshxvocado : aperto tiktok e mi sono trovata achille lauro che diceva ciao bellezze giornata leggermente migliorata ???? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma 2021, le nostre foto - GossipItalia3 : Achille Lauro dà vita a un amore adolescenziale nel nuovo brano “Io e Te” #gossipitalianews - CatelliRossella : Achille Lauro, Io attore? Mi piacerebbe più la regia - Cinema - ANSA -

ROMA - 'Noi due folli sembra il film di Godard, io e te, io e te, in fondo'. Sono le note di Io e te, brano inedito di, a interpretare in musica le turbolente emozioni dell'adolescenza in Anni da cane, il film che Fabio Mollo ha presentato alla Festa del Cinema di Roma, sezione Alice nella città. Un ...Alla pellicola partecipa anche, con un cameo in cui veste i panni di sé stesso. Il cantante romano ha anche firmato un brano inedito che farà parte del film e che si intitola "Io e te",...La prima pellicola Amazon Original prodotta in Italia sta per arrivare e nel film ci sarà anche Achille Lauro, che per l’occasione ha scritto il brano Io e te.Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer del primo film Amazon Original italiano, Anni da cane, commedia young-adult con Achille Lauro.