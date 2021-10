Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per “Anni da cane”: “Qui interpreto me stesso, non mi do limiti” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In occasione della Festa del Cinema di Roma e grazie ad Alice nella Città; ieri 19 ottobre, negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica si è svolta la conferenza stampa del film Anni da cane, durante la quale il cast con Achille Lauro hanno presentato il progetto. Le canzoni del cantante fanno da colonna sonora alla vita dei teenager e di chi, come Stella, la protagonista del film interpretata da Aurora Giovinazzo, è convinta che i suoi Anni valgono quanto la vita di un cane. Photo Credits: Teresa ComberiatiAchille Lauro sul set del film in duplice veste, porta in scena la sua poliedrica anima Il brano con il quale Achille Lauro mostra tutto il suo ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In occasione delladeldie grazie ad Alice nella Città; ieri 19 ottobre, negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica si è svolta la conferenza stampa del filmda, durante la quale il cast conhanno presentato il progetto. Le canzoni del cantante fanno da colonna sonoravita dei teenager e di chi, come Stella, la protagonista del film interpretata da Aurora Giovinazzo, è convinta che i suoivalgono quanto la vita di un. Photo Credits: Teresa Comberiatisul set del film in duplice veste, porta in scena la sua poliedrica anima Il brano con il qualemostra tutto il suo ...

Advertising

SkyTG24 : Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO - Crescinjazz : Così, senza nemmeno passare dal via. #volarebasso Achille Lauro, Io attore? Mi piacerebbe più la regia - statodelsud : Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO - Pino__Merola : Achille Lauro alla Festa del Cinema di Roma per Anni da cane. VIDEO - ifulovemeback : RT @maleducatah: Achille Lauro sul red carpet per 'Anni da Cane' -