Accoglienza | promessa non mantenuta | la corsa a ostacoli degli afghani in fuga

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 21 ottobre 2021) Per le afghane e gliin pericolo, lasciare il proprio Paese è impossibile, o quasi. Una vera e propria. Resa tale dalle politiche dei governi regionali e dalle promesse non mantenute di molti altri. Scelte politiche a causa delle quali aumenta il ricorso ai trafficanti e alle rotte irregolari, costose e pericolose. È quanto emerge dall’ultimo rapporto breve di Amnesty International, reso pubblico oggi. Il contenuto è già nel titolo: Like an Obstacle Course (Come una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.