Abusi su una bambina | arrestata coppia del Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero abusato di una: per questo motivo due giovani, un uomo di 27 e una donna di 21, imparentati con la famiglia della piccola, sono stati arrestati. Determinante per le indagini sarebbero risultate le ”indicazioni” fornite dalla piccola alla madre, che aveva notato strani atteggiamenti della. Ad eseguire la misura applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dei due, emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata (Napoli) su richiesta della Procura oplontina, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso, sono stati i carabinieri della stazione di Boscoreale. Sono accusati di atti sessuali con minorenne. ”Della vicenda – spiega in una nota il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – venivano a conoscenza gli organi inquirenti, nell’ambito di ...