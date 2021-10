Abito da sposa cercasi, vuoi rivedere le puntate? Ecco cosa devi fare (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Hai il desiderio di rivedere le puntate della trasmissione televisiva Abito da sposa cercasi e non sai come fare? Ecco tutte le informazioni sull’argomento. Abito da sposa cercasi (GoogleImages)Tra i programmi che sono presenti sulla rete Real Time e che riscuote maggiore successo vi è Abito da sposa cercasi. Si tratta di un format molto interessante e dedicato soprattutto ai più romantici, che apprezzano vedere tutti i ferventi preparativi che vi sono dietro un matrimonio tra cui appunto la ricerca di abiti nuziali. Questo format in realtà si basa su un altro già noto americano, intitolato Say yes to the dress, che ha riscosso un grandissimo ... Leggi su chenews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Hai il desiderio diledella trasmissione televisivadae non sai cometutte le informazioni sull’argomento.da(GoogleImages)Tra i programmi che sono presenti sulla rete Real Time e che riscuote maggiore successo vi èda. Si tratta di un format molto interessante e dedicato soprattutto ai più romantici, che apprezzano vedere tutti i ferventi preparativi che vi sono dietro un matrimonio tra cui appunto la ricerca di abiti nuziali. Questo format in realtà si basa su un altro già noto americano, intitolato Say yes to the dress, che ha riscosso un grandissimo ...

Advertising

sm_luka : RT @QuartoBrave: Cesur che, dopo l’abito della sposa, valuta le torte del matrimonio! Come vorrei che non avessero altre preoccupazioni che… - Assuntacarmenc2 : RT @Sabrina04925854: Ho detto a mia figlia “ il giorno in cui ti sposerai mi piacerebbe che indossassi il mio abito da sposa!” Mia figlia m… - BenedettaPetru6 : RT @Sabrina04925854: Ho detto a mia figlia “ il giorno in cui ti sposerai mi piacerebbe che indossassi il mio abito da sposa!” Mia figlia m… - kat_prima : @LoreCh__ Perché distruggi ogni mio sogno? E i mercatini di Natale no, l’abito da sposa no.. ?? - Sabrina04925854 : RT @miridesant: @Sabrina04925854 Bellissima sposa e stupendo abito. Fine ed elegante Ora sono tutte con le tette di fuori in chiesa ???? -