“Abbiamo parlato con Haaland”: la rivelazione del tecnico fa sognare i tifosi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Chelsea, dopo aver preso Lukaku, ora mette nel mirino Haaland del Borussia Dortmund. La conferma del tecnico Tuchel. Fantacalcio? No, tutto l’opposto. Il Chelsea, dopo aver acquistato Romelu Lukaku dall’Inter in estate pagandolo 117 milioni, ora sogna il prossimo nuovo grande acquisto estivo: Erling Haaland. I contatti tra le parti, nelle scorse settimane, sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Chelsea, dopo aver preso Lukaku, ora mette nel mirinodel Borussia Dortmund. La conferma delTuchel. Fantacalcio? No, tutto l’opposto. Il Chelsea, dopo aver acquistato Romelu Lukaku dall’Inter in estate pagandolo 117 milioni, ora sogna il prossimo nuovo grande acquisto estivo: Erling. I contatti tra le parti, nelle scorse settimane, sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se il 30 non otteniamo il ritiro del green pass bloccheremo tutta l' Italia'. Lo dice Stefano Puzzer del Clpt. Puz… - CottarelliCPI : Secondo gli allegati alla NADEF, grazie all’obbligo di fatturazione elettronica e al rafforzamento dello split paym… - ClaMarchisio8 : A volte dovremmo smettere di parlare e guardare come si comportano i bambini, che giocano senza barriere e pregiudi… - xflyawaystew : ??Firat non mi sta mucho simpatico but è l’appendice di Ilhan e Mehmet quindi ci tira fuori contenutiii “Non abbi… - SavinoBalzano : Qui trovate un'intervista che ho rilasciato alla bravissima Ludovica Di Ridolfi su @econopoly24 @sole24ore. Abbiamo… -