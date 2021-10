A Scuola in Europa: borse di studio per studenti di istituti tecnici. Iniziativa delle fondazioni Agnelli, Pesenti e Unicredit (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fondazione Giovanni Agnelli, Fondazione Cav. Lav. Pesenti e Unicredit Foundation attivano un’importante partnership con la Fondazione Intercultura attraverso il progetto “A Scuola in Europa”, rivolto ai giovani studenti meritevoli degli istituti tecnici e Professionali di Campania, Lombardia e Piemonte per favorire il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali. Il progetto rappresenta un’importante opportunità formativa per il futuro di questi ragazzi per prepararsi a vivere in un mondo sempre più globalizzato e per imparare a confrontarsi con culture diverse dalla propria. Grazie alla collaborazione di queste fondazioni, la Fondazione Intercultura ha riservato 15 borse di studio per ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Fondazione Giovanni, Fondazione Cav. Lav.Foundation attivano un’importante partnership con la Fondazione Intercultura attraverso il progetto “Ain”, rivolto ai giovanimeritevoli deglie Professionali di Campania, Lombardia e Piemonte per favorire il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali. Il progetto rappresenta un’importante opportunità formativa per il futuro di questi ragazzi per prepararsi a vivere in un mondo sempre più globalizzato e per imparare a confrontarsi con culture diverse dalla propria. Grazie alla collaborazione di queste, la Fondazione Intercultura ha riservato 15diper ...

