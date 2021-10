A Navalny il Premio Sacharov. Ora il Parlamento europeo vuole la sua liberazione (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è il vincitore del Premio Sacharov 2021 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo. L’annuncio prima su Twitter e poi alla Plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Putin, libera Navalny - sottolinea il Ppe - l’Europa chiede la sua libertà e quella di tutti gli altri prigionieri politici”. I vertici del movimento fondato da Alexey Navalny esultano per questa assegnazione: “Pienamente meritato, grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto”, ha scritto su Twitter Leonid Volkov, il braccio destro di Navalny. “Urrà!”, ha commentato Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione Anti-Corruzione, sempre su Twitter. Il presidente del Parlamento, David ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il leader dell’opposizione russa Alexeiè il vincitore del2021 per la libertà di pensiero del. L’annuncio prima su Twitter e poi alla Plenaria dela Strasburgo. “Putin, libera- sottolinea il Ppe - l’Europa chiede la sua libertà e quella di tutti gli altri prigionieri politici”. I vertici del movimento fondato da Alexeyesultano per questa assegnazione: “Pienamente meritato, grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto”, ha scritto su Twitter Leonid Volkov, il braccio destro di. “Urrà!”, ha commentato Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione Anti-Corruzione, sempre su Twitter. Il presidente del, David ...

