A Napoli la finale italiana del Red Bull Neymar Jr's Five (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un torneo per sfidare la stella del Paris Saint Germain Neymar. È quello in programma sabato 23 ottobre a Napoli, presso il riqualificato campo 'Sgarrupato' del parco Ventaglieri, che ospiterà la finale del Red Bull Neymar Jr's Five. Il torneo di calcio a 5, che porta il nome dell'asso brasiliano ed è riservato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 35 anni, vedrà competere le migliori squadre italiane che nelle scorse settimane hanno superato le tappe locali di Bari, Salerno, Palermo, Catania e Napoli. A partire dalle ore 11.30 e fino alle 15 si svolgerà la fase a gironi; dalle ore 15 alle ore 20.30 si entrerà nel vivo della giornata, con la fase finale.

