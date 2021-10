A Genova il centrodestra ha vinto e governato senza tensioni. Parla il sindaco Bucci (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono giorni difficili per il centrodestra. Gli insuccessi a Roma e Torino pesano. I successi (vedi la Calabria) sono successi che non danno garanzia di potersi ripetere. Poi c’è l’esperienza di Genova: città dove il centrodestra governa dal 2017 con Marco Bucci, già imprenditore e dirigente d’azienda. Un profilo per così dire “civico”, ma diversamente civico dai civici inutilmente cercati o messi in campo dal centrodestra anni dopo, cioè oggi, e altrove. Genova: ovvero la città dove i problemi sono stati tanti, in questi anni, a partire dal crollo del ponte Morandi. Qual è la ricetta di Bucci, se ce n’è una? Intanto il sindaco cita George Washington sul fiume Potomac: “United we stand, divided we fall”. E lo ripete, Bucci, nel ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono giorni difficili per il. Gli insuccessi a Roma e Torino pesano. I successi (vedi la Calabria) sono successi che non danno garanzia di potersi ripetere. Poi c’è l’esperienza di: città dove ilgoverna dal 2017 con Marco, già imprenditore e dirigente d’azienda. Un profilo per così dire “civico”, ma diversamente civico dai civici inutilmente cercati o messi in campo dalanni dopo, cioè oggi, e altrove.: ovvero la città dove i problemi sono stati tanti, in questi anni, a partire dal crollo del ponte Morandi. Qual è la ricetta di, se ce n’è una? Intanto ilcita George Washington sul fiume Potomac: “United we stand, divided we fall”. E lo ripete,, nel ...

Advertising

marcnever : #Ballottaggi La #Meloni, in conferenza stampa post sconfitta, dice che se i cinghiali passeggiano a #Roma è colpa… - rep_genova : Toti alla Lega: 'Il centrodestra ha perso inseguendo terrapiattisti sulle piazze d'Italia' [aggiornamento delle 13:… - Akinato72444362 : RT @GarauSilvana: #Genova con il #centrodestra Via Dattilo (foto di oggi, primo pomeriggio) - Maximo25188 : RT @GarauSilvana: #Genova con il #centrodestra Via Dattilo (foto di oggi, primo pomeriggio) - Antiogu60 : RT @GarauSilvana: #Genova con il #centrodestra Via Dattilo (foto di oggi, primo pomeriggio) -