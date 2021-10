A 95 anni suonati, la regina Elisabetta non ne vuole sapere di accettare il prestigioso riconoscimento: «Non mi sento per niente vecchia» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il premio Oldie Of The Year, ovvero il vecchietto dell’anno, è una sorta di Oscar alla carriera, assegnato a un illustre anziano che continua a ispirare i britannici. Ma quando è stata informata che sarebbe stata lei, quest’anno, a ricevere l’importante riconoscimento, la regina Elisabetta è stata categorica e non ha voluto accettarlo, mettendo in dubbio la stessa esistenza dell’iniziativa. E per risposta, il suo segretario ha inviato una lettera di cortese rifiuto ai responsabili di Oldie – rivista inglese dedicata alla terza età che organizza l’evento annuale – spiegando le motivazioni alla base della decisione. Leggi anche › «Il mio libro? È nella libreria della regina Elisabetta», l’illustratore ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il premio Oldie Of The Year, ovvero il vecchietto dell’anno, è una sorta di Oscar alla carriera, assegnato a un illustre anziano che continua a ispirare i britci. Ma quando è stata informata che sarebbe stata lei, quest’anno, a ricevere l’importante, laè stata categorica e non ha voluto accettarlo, mettendo in dubbio la stessa esistenza dell’iniziativa. E per risposta, il suo segretario ha inviato una lettera di cortese rifiuto ai responsabili di Oldie – rivista inglese dedicata alla terza età che organizza l’evento annuale – spiegando le motivazioni alla base della decisione. Leggi anche › «Il mio libro? È nella libreria della», l’illustratore ...

