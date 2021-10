35 milioni al ‘fondo giovani’, Dadone: ‘Nasceranno oratori laici’ (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CHIETI – “La pandemia ha fatto sentire i giovani soli e isolati e li ha sottoposti a un grandissimo sforzo, anche perché hanno dovuto seguire la didattica da remoto, ma anche seguire l’attività dei genitori. Siamo riusciti a stanziare un fondo di 35 milioni di euro per il disagio giovanile, che intendiamo far scendere a terra con la creazione di spazi rivolti allo sport sia come benessere sia come attività ludica che li porti a restare insieme, a creare arte, spettacolo, luoghi nei quali possano riuscire a confrontarsi e a condividere anche quello che hanno provato, ma che poi restino nel tempo come una sorta di oratori laici”. Lo ha detto a Chieti il ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, a margine dell’evento “Educazione, formazione, lavoro”, curato dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CHIETI – “La pandemia ha fatto sentire i giovani soli e isolati e li ha sottoposti a un grandissimo sforzo, anche perché hanno dovuto seguire la didattica da remoto, ma anche seguire l’attività dei genitori. Siamo riusciti a stanziare un fondo di 35di euro per il disagio giovanile, che intendiamo far scendere a terra con la creazione di spazi rivolti allo sport sia come benessere sia come attività ludica che li porti a restare insieme, a creare arte, spettacolo, luoghi nei quali possano riuscire a confrontarsi e a condividere anche quello che hanno provato, ma che poi restino nel tempo come una sorta dilaici”. Lo ha detto a Chieti il ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana, a margine dell’evento “Educazione, formazione, lavoro”, curato dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con ...

Advertising

ilfoglio_it : Nel decreto fiscale appena approvato il governo mette 63 milioni per il sostegno al reddito dei dipendenti Alitalia… - lucianonobili : “Sono contrario ai tamponi gratuiti che è stimato costerebbero circa 500 milioni al mese. Sapete quanto investe l’I… - InvestireDaZero : Polkadot svela un fondo di sviluppo da 777 milioni di dollari in vista delle aste di parachain - ServiziAlLavoro : 'Un fondo da 35 milioni per combattere il disagio giovanile': la visita della ministra Dadone a Chieti - Gasparibo_82 : RT @Recommon: Lo dice il Fondo Monetario Internazionale, non qualche associazione ambientalista iper-radicale: il comparto dei combustibili… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni ‘fondo Istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto – Decreto Sostegni e Sostegni-bis Archives Parlamento, Gazzetta Ufficiale, Agenzia Governative, Giurisprudenza in materia tributaria, autori