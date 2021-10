20 Ottobre 1976: l’esordio di Diego Armando Maradona (Di mercoledì 20 ottobre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM Per le vie di Vila Fiorito, quel 20 Ottobre del 1976, ci doveva essere una strana aria di rivalsa. Uno dei suoi figli, quello che diventerà il più illustre, stava per esordire nel massimo campionato argentino. Diego Armando, classe 1960, non ancora sedicenne, era stato convocato dal mister Montesi per sedersi sulla panchina dell’Argentinos Juniors. Diego, quel giorno, uscì di casa intorno alle 10.30, con un pantalone abbastanza “particolare” e con la convinzione che, da quel momento, sarebbe entrato nel calcio dei grandi. Per dirla tutta, Montesi già lo aveva provato, ripetutamente, con la formazione titolare, giusto per tastare la tenuta di quel fenomeno riccioluto. E Diego aveva sempre risposto presente, grazie alla sua tecnica sopraffina e a quella voglia di ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM Per le vie di Vila Fiorito, quel 20del, ci doveva essere una strana aria di rivalsa. Uno dei suoi figli, quello che diventerà il più illustre, stava per esordire nel massimo campionato argentino., classe 1960, non ancora sedicenne, era stato convocato dal mister Montesi per sedersi sulla panchina dell’Argentinos Juniors., quel giorno, uscì di casa intorno alle 10.30, con un pantalone abbastanza “particolare” e con la convinzione che, da quel momento, sarebbe entrato nel calcio dei grandi. Per dirla tutta, Montesi già lo aveva provato, ripetutamente, con la formazione titolare, giusto per tastare la tenuta di quel fenomeno riccioluto. Eaveva sempre risposto presente, grazie alla sua tecnica sopraffina e a quella voglia di ...

