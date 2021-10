Zerocalcare: "Non parlo a nome della collettività, ma delle persone che sono impicciate" (Di martedì 19 ottobre 2021) Zerocalcare è stato il protagonista di un appassionante incontro con il pubblico alla Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato Strappare lungo i bordi, la nuova serie che ha scritto e diretto per Netflix: sarà disponibile dal 17 novembre. "Al novanta per cento di loro ho fatto un disegnino per la madre o per la zia. La maggior parte me li sò comprati così". Zerocalcare reagisce così ai lunghi e calorosi applausi ricevuti alla Festa del Cinema di Roma che hanno seguito la proiezione dei primi due episodi di Strappare lungo i bordi, la nuova serie Netflix che ha scritto, disegnato e diretto, che sarà disponibile in streaming dal 17 novembre. Zerocalcare è così: vola basso, si schernisce sempre, eppure ogni volta tira fuori qualcosa che coglie nel segno. Strappare lungo i bordi è a suo modo geniale, come … Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021)è stato il protagonista di un appassionante incontro con il pubblico alla Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato Strappare lungo i bordi, la nuova serie che ha scritto e diretto per Netflix: sarà disponibile dal 17 novembre. "Al novanta per cento di loro ho fatto un disegnino per la madre o per la zia. La maggior parte me li sò comprati così".reagisce così ai lunghi e calorosi applausi ricevuti alla Festa del Cinema di Roma che hanno seguito la proiezione dei primi due episodi di Strappare lungo i bordi, la nuova serie Netflix che ha scritto, disegnato e diretto, che sarà disponibile in streaming dal 17 novembre.è così: vola basso, si schernisce sempre, eppure ogni volta tira fuori qualcosa che coglie nel segno. Strappare lungo i bordi è a suo modo geniale, come …

