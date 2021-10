Zenit-Juventus, Szczesny: “Stiamo diventando una squadra. Mai sentito lontano dai bianconeri” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Stiamo diventando una squadra, è cambiato l’atteggiamento, il lavoro quotidiano. Si vede la differenza, complimenti anche al mister. E i risultati arrivano di conseguenza. Conoscevo già il suo modo di allenare, e come detto si vede la sua mano”. Così Wojciech Szczesny nella conferenza stampa alla vigilia di Zenit-Juventus di Champions League. Il portiere polacco, che ha parlato al fianco di Massimiliano Allegri, ha anche commentato il momento difficile vissuto nell’avvio di stagione: “Quando un giocatore bravo passa un momento difficile bisogna stare zitti e lavorare e cercare di recuperare i punti che si è fatto perdere alla squadra. Io l’ho fatto con l’aiuto della squadra. Non mi sono mai sentito lontano dalla ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “una, è cambiato l’atteggiamento, il lavoro quotidiano. Si vede la differenza, complimenti anche al mister. E i risultati arrivano di conseguenza. Conoscevo già il suo modo di allenare, e come detto si vede la sua mano”. Così Wojciechnella conferenza stampa alla vigilia didi Champions League. Il portiere polacco, che ha parlato al fianco di Massimiliano Allegri, ha anche commentato il momento difficile vissuto nell’avvio di stagione: “Quando un giocatore bravo passa un momento difficile bisogna stare zitti e lavorare e cercare di recuperare i punti che si è fatto perdere alla. Io l’ho fatto con l’aiuto della. Non mi sono maidalla ...

