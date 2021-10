Zenit-Juventus | Szczesny | «Può valere la qualificazione»

Advertising

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - CalcioNews24 : #Szczesny presenta #ZentiJuventus di #UCL - CalcioPillole : ??Parola a #Szczesny nel pre #ZenitJuventus. Dalla solidità difensiva ritrovata al suo momento difficile passato. Tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenit Juventus

Le parole dell'allenatore bianconero alla vigilia della sfida di Champions League contro loNon abbiamo leader nello, conta la squadra. Crediamo in noi stessi, corriamo e lavoriamo l'uno per l'altro". Come descriverebbe Sergei Semak? "I risultati parlano per lui: tre scudetti, una ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigliia della sfida di Champions League contro lo Zenit. Il tecnico ...Zenit St. Pietroburg-Juventus è una partita importantissima, se non decisiva, per la Juve in Champions League dopo le precedenti vittorie. Dybala sempre out, dentro Morata e De Ligt. Zenit St. Pietro ...