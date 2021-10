Zenit-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri (VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) Il VIDEO per rivedere la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Zenit-Juventus di Champions League. Una sfida importante per i bianconeri, in quanto una vittoria vorrebbe dire mettere un piede agli ottavi di finale. In più, la Vecchia Signora sembra aver ritrovato lo spirito giusto, dopo un avvio di stagione davvero complicato. Questo e molti altri i temi toccati dal tecnico livornese, che al suo fianco aveva anche Wojciech Szczesny, con il portiere polacco che ha anche commentato il difficile momento vissuto anche dal punto di vista personale, visti i numerosi errori nelle prime uscite. Ecco quindi, di seguito e in alto, il VIDEO della conferenza. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ilper rivedere ladialla vigilia didi Champions League. Una sfida importante per i bianconeri, in quanto una vittoria vorrebbe dire mettere un piede agli ottavi di finale. In più, la Vecchia Signora sembra aver ritrovato lo spirito giusto, dopo un avvio di stagione davvero complicato. Questo e molti altri i temi toccati dal tecnico livornese, che al suo fianco aveva anche Wojciech Szczesny, con il portiere polacco che ha anche commentato il difficile momento vissuto anche dal punto di vista personale, visti i numerosi errori nelle prime uscite. Ecco quindi, di seguito e in alto, ildella. SportFace.

