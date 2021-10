Zenit-Juventus, le probabili formazioni alla vigilia: ritorna De Ligt, ballottaggio Morata-Kean (Di martedì 19 ottobre 2021) Le ultime dallo Zenit Per quanto riguarda lo Zenit, il tecnico, Sergej Semak, ha spiegato in conferenza stampa che tutti i suoi giocatori sono disponibili ad eccezione di Ozdoev. Con il resto della rosa a disposizione l’allenatore cercherà di contrastare la squadra di Allegri con la solita difesa a tre e utilizzando come modulo un 3-4-3, oppure un 3-4-2-1, visto che ha dimostrato in conferenza stampa di voler giocarsela con la Juventus per vincere. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma 1-0, Kean regala un’altra vittoria di “corto muso” ad Allegri Non è da escludere totalmente, in ogni caso, che Semak scelga di riproporre l’assetto ultra difensivo, che abbiamo già potuto osservare nella partita contro il Chelsea, persa per 1-0. Le ultime dalla Juventus Matthijs De ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Le ultime dalloPer quanto riguarda lo, il tecnico, Sergej Semak, ha spiegato in conferenza stampa che tutti i suoi giocatori sono disponibili ad eccezione di Ozdoev. Con il resto della rosa a disposizione l’allenatore cercherà di contrastare la squadra di Allegri con la solita difesa a tre e utilizzando come modulo un 3-4-3, oppure un 3-4-2-1, visto che ha dimostrato in conferenza stampa di voler giocarsela con laper vincere. LEGGI ANCHE:-Roma 1-0,regala un’altra vittoria di “corto muso” ad Allegri Non è da escludere totalmente, in ogni caso, che Semak scelga di riproporre l’assetto ultra difensivo, che abbiamo già potuto osservare nella partita contro il Chelsea, persa per 1-0. Le ultime dMatthijs De ...

