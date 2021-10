Zenit-Juventus, i convocati di Allegri per la Champions League: fuori Dybala, ma rientro in attacco (Di martedì 19 ottobre 2021) Scelte prese per Allegri, che dopo attente analisi, ha scelto gli uomini per la lunga trasferta in Russia della sua Juventus per la terza giornata dei gironi di Champions League. Molti rientri non solo tra i convocati, ma anche tra i possibili titolari, come dichiarato dall’allenatore bianconero in conferenza stampa. Oltre al ristabilito De Ligt, probabile ritorno in campo anche per Alvaro Morata. Lo spagnolo avrebbe superato le noie fisiche che lo hanno tenuto lontano dal gioco juventino, e adesso si è messo subito a disposizione di Allegri per dare un contributo alla squadra contro lo Zenit. Brutte notizie invece dal fronte Rabiot e Dybala. Il francese sarebbe ancora positivo al Covid, mentre la Joya avrebbe richiesto più tempo per riprendersi ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Scelte prese per, che dopo attente analisi, ha scelto gli uomini per la lunga trasferta in Russia della suaper la terza giornata dei gironi di. Molti rientri non solo tra i, ma anche tra i possibili titolari, come dichiarato dall’allenatore bianconero in conferenza stampa. Oltre al ristabilito De Ligt, probabile ritorno in campo anche per Alvaro Morata. Lo spagnolo avrebbe superato le noie fisiche che lo hanno tenuto lontano dal gioco juventino, e adesso si è messo subito a disposizione diper dare un contributo alla squadra contro lo. Brutte notizie invece dal fronte Rabiot e. Il francese sarebbe ancora positivo al Covid, mentre la Joya avrebbe richiesto più tempo per riprendersi ...

