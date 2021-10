Zenit-Juventus domani in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) domani in tv Zenit San Pietroburgo-Juventus, sfida valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. I bianconeri di Allegri vanno a caccia del terzo successo in altrettante partite per confermarsi in testa al girone. I russi proveranno invece a migliorare il bottino di tre punti ottenuto fin qui per continuare a sperare nel passaggio del turno. Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di mercoledì 20 ottobre. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. I TELECRONISTI DELLA TERZA GIORNATA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021)in tvSan Pietroburgo-, sfida valevole per la terza giornata dei gironi di. I bianconeri di Allegri vanno a caccia del terzo successo in altrettante partite per confermarsi in testa al girone. I russi proveranno invece a migliorare il bottino di tre punti ottenuto fin qui per continuare a sperare nel passaggio del turno. Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di mercoledì 20 ottobre. La partita verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. I TELECRONISTI DELLA TERZA GIORNATA SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - GiovaAlbanese : Gli esami strumentali sostenuti stamattina al J Medical hanno escluso lesioni muscolari, #DeLigt ha poi sostenuto u… - sportface2016 : #ChampionsLeague, domani in #ZenitJuventus: ecco l'orario e come vedere la partita - gilnar76 : Zenit-Juve, Allegri pensa al turnover: ecco le possibile scelte #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -