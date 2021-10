Zanzara coreana alla conquista dell'Italia. Resiste al freddo e può diffondere malattie (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la Zanzara giapponese in Italia è arrivata anche la Zanzara coreana. La Aedes koreicus è simile alla Zanzara tigre, ma è più grande e Resiste al freddo. Secondo una ricerca condotta dall'... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo lagiapponese inè arrivata anche la. La Aedes koreicus è similetigre, ma è più grande eal. Secondo una ricerca condotta dall'...

Advertising

Corriere : La zanzara coreana (sbarcata a Orio al Serio) sopravvive al freddo e ora invade la Lomb... - fattoquotidiano : La zanzara coreana sbarca in Lombardia: lo studio Unimi. “Resistente al freddo, forse è arrivata dall’aeroporto di… - SkyTG24 : In Lombardia è arrivata la zanzara coreana che resiste al freddo - GiancarloCharly : Mi ha punto la nuova zanzara coreana arrivata in Lombardia. Mi sono accorto che è coreana dal....collo della camicia. ???? - ReviewsMB : RT @RaiNews: La zanzara coreana Aedes koreicus si sta diffondendo in maniera particolarmente rapida #zanzara #aedeskoreicus -