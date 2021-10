Zaniolo non si ferma: nessun infortunio al ginocchio sinistro (Di martedì 19 ottobre 2021) nessuna lesione al ginocchio per Nicolò Zaniolo e la Roma tira un sospiro di sollievo. Il giocatore giallorosso si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l’infortunio nella gara con la Juventus: l’esame +ha escluso lesioni al ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore verrà monitorato per valutare le sue condizioni. Nel match perso 1-0 dalla Roma, Zaniolo ha lasciato il campo nel corso del primo tempo. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 ottobre 2021)a lesione alper Nicolòe la Roma tira un sospiro di sollievo. Il giocatore giallorosso si è sottoposto ad una risonanza magnetica dopo l’nella gara con la Juventus: l’esame +ha escluso lesioni al. Nei prossimi giorni il calciatore verrà monitorato per valutare le sue condizioni. Nel match perso 1-0 dalla Roma,ha lasciato il campo nel corso del primo tempo. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

