Youth League, il Milan si arrende in casa del Porto: finisce 3 - 1 (Di martedì 19 ottobre 2021) OPorto (PortoGALLO) - Niente da fare per il Milan , che cede 3 - 1 in casa del Porto e resta il fanalino di coda del Gruppo B della Youth League con 1 punto in tre ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) OGALLO) - Niente da fare per il, che cede 3 - 1 indele resta il fanalino di coda del Gruppo B dellacon 1 punto in tre ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Oggi torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le formazioni ufficiali per #InterSheriff ?? - acmilanyouth : ?? In campo alle 15.30 ?? Torna la UEFA Youth League e il #MilanPrimavera affronta il Porto: questa la formazione sc… - JuventusFCYouth : #Under19 | Torna la @UEFAYouthLeague con i bianconeri di Mister Bonatti impegnati in Russia, a San Pietroburgo. ??… - cicciojumped3 : RT @fabiobaldonieri: ? Il #Milan Primavera non ha ancora vinto in 8 partite tra campionato e Youth League: 3 pareggi e 5 sconfitte. #ACMil… - _Sport_Calcio_ : #Under19 | Torna la @UEFAYouthLeague con i bianconeri di Mister Bonatti impegnati in Russia, a San Pietroburgo. ??… -