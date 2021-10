Youth League, il Milan cade col Porto: qualificazione sempre più complicata (Di martedì 19 ottobre 2021) Per un'Inter che ha vinto la seconda partita consecutiva ed è in testa al suo girone di Youth League, c'è un Milan che si mangia le mani. I rossoneri, ancora senza successi dopo tre giornate, hanno ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 ottobre 2021) Per un'Inter che ha vinto la seconda partita consecutiva ed è in testa al suo girone di, c'è unche si mangia le mani. I rossoneri, ancora senza successi dopo tre giornate, hanno ...

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Oggi torna in campo la Uefa Youth League! Ecco le formazioni ufficiali per #InterSheriff ?? - acmilanyouth : ?? In campo alle 15.30 ?? Torna la UEFA Youth League e il #MilanPrimavera affronta il Porto: questa la formazione sc… - JuventusFCYouth : #Under19 | Torna la @UEFAYouthLeague con i bianconeri di Mister Bonatti impegnati in Russia, a San Pietroburgo. ??… - CcSowldat : RT @JuventusFCYouth: #Under19 | Torna la @UEFAYouthLeague con i bianconeri di Mister Bonatti impegnati in Russia, a San Pietroburgo. ?? ??… - GabboAntoninoN1 : RT @JuventusFCYouth: #Under19 | Torna la @UEFAYouthLeague con i bianconeri di Mister Bonatti impegnati in Russia, a San Pietroburgo. ?? ??… -